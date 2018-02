Por dia, Curitiba tem 18 acidentes de trânsito; volta às aulas aumenta fluxo

Grupo une forças de instituições (foto: Valquir Aureliano)

Foi lançado ontem em Curitiba o Grupo Trânsito Seguro. O grupo é composto por sete instituições que cuidam do trânsito em nível municipal, estadual e federal, e tem por objetivo unir forças nas campanhas de prevenção e educativas relacionadas ao trânsito. As estatísticas dos últimos anos mostra que, em Curitiba, diariamente acontecem de 15 a 18 acidentes nas ruas da Capital.

“O objetivo do grupo é trabalhar em um calendário conjunto de atividades educativas de trânsito, aumentando a capacidade de atendimento aos cidadãos. A intenção é que possamos atuar também junto com os parceiros individuais de cada órgão integrante, reunindo cada vez mais pessoas e interessados”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

“Com o envolvimento de várias instituições que atuam, cada uma na sua esfera, para combater os mesmos problemas, conseguimos obter uma maior efetividade nas ações”, defende o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.

As abordagens educativas em escolas municipais e palestras nos colégios estaduais de Curitiba que vão marcar esse retorno das férias escolares constituem a primeira ação integrada após a oficialização deste grupo, que já fechou um calendário de ações diversas para o ano de 2018. “A educação é um meio fundamental para prevenir tragédias que atingem o trânsito no Brasil”, aponta Traad.

Ações nas escolas começam nesta terça e vão até 5 de março

A primeira ação do Grupo Trânsito Seguro acontece na volta às aulas nas redes municipal e estadual, quando o fluxo de veículos sobe cerca de 30% nos horários de pico e até 40% nas proximidades das escolas. A Escola Municipal Professor Brandão e o Colégio Estadual do Paraná, na Avenida João Gualberto, serão os primeiros locais a receber ações educativas de trânsito, hoje. A programação segue até 5 de março.

Após as atividades na Regional Matriz, hoje, as ações serão nas demais regionais: Bairro Novo, amanhã; Boa Vista (quinta-feira); Boqueirão (sexta-feira); Cajuru (segunda-feira); CIC (terça-feira); Portão (quarta-feira)); Pinheirinho (quinta-feira, dia 1º de março); Santa Felicidade (sexta-feira) e Tatuquara (segunda-feira).

As ações incluem blitze, palestras e abordagens nas proximidades das escolas da rede pública escolhidas para a campanha. As atividades do grupo serão contpinuas ao longo do ano.