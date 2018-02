Desde segunda-feira (19), a chuva no Paraná está mais volumosa. Em Curitiba, a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) é de chuva mais constante até quarta-feira (21), pelo menos. No resto da semana a Capital ainda fica com muita cobertura de nuvens. Apesar disso, as temperaturas se elevam e no sábado pode voltar a fazer muito calor, com termômetros ficando próximo dos 30ºC. No interior, as máximas podem passar dos 34ºC e as mínimas na casa dos 20ºC.

Na quarta, ainda chove em boa parte do Estado, mas apesar disso a sensação de ar abafado deve predominar por causa do fluxo de ar quente e úmido que chega ao Estado.