Curitiba vai receber R$ 12,7 milhões nesta terça-feira (foto: Arnaldo Alves/ANPr)

Os 399 municípios do Paraná vão receber cerca de R$ 121,6 milhões em recursos do ICMS, nesta terça-feira (20). Os repasses correspondem a 25% do valor arrecadado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na última semana. O Governo do Estado transfere os valores às prefeituras de acordo com o índice de participação de cada município na divisão tributária do Estado.

Curitiba deve receber o maior montante, com R$ 12,790 milhões, seguida de Araucária (R$ 8,445 milhões); São José dos Pinhais (R$ 5,619 milhões); Londrina (R$ 3,239 milhões); Foz do Iguaçu (R$ 2,904 milhões); Ponta Grossa (R$ 2,884 milhões); Maringá (R$ 2,789 milhões); Cascavel (R$ 2,404 milhões); Toledo (1,948 milhões) e Guarapuava (R$ 1,492 milhões).

Em 2017, os repasses de ICMS aos municípios somaram R$ 7,24 bilhões, o que representa acréscimo de 11,6% sobre as transferências do exercício anterior, ou R$ 750 milhões a mais.