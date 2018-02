Ciclismo reúne 154 participantes em Grande Prêmio de Araucária

O “Grande Prêmio Aniversário de Araucária de Ciclismo 2018”, apoiado pela Prefeitura de Araucária aconteceu no final de semana na cidade. Foram 154 participantes de mais de 10 cidades, representando o Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Entre atletas de elite até infantil, o evento contou com 20 categorias, dentre speed e mountain bike, divididas por idade e gênero.

A Secretaria de Esporte e Lazer, equipes do Departamento de Trânsito, Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento e de Obras contribuíram para a realização da competição junto à organizadora do evento. Mais fotos GP de Ciclismo podem ser conferidas por meio da página www.facebook.com/probikebrasil

De acordo com o Secretário de Esporte e Lazer, João Carlin Padilha, a intenção da SMEL é apoiar esportes de várias modalidades para que possam ser mais difundidas e apareçam mais. “Não teve quase nenhum gasto para o município e tivemos atletas de alta performance incentivando inciantes, dando bons exemplos para o público infantil e isso é muito bom. O esporte é um hábito muito bom para a saúde e para a mente”, ressalta Carlin.