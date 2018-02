As inscrições para as escolinhas esportivas ofertadas pela prefeitura municipal de Campina Grande do Sul, podem ser feitas desde ontem. As 12 modalidades esportivas que foram oportunizadas em 2017 continuarão disponíveis, havendo uma modalidade adicional que é a de futebol em quadra sintética. As escolinhas estão disponíveis para toda a comunidade e são gratuitas. As opções serão — futsal, futebol de campo, ginástica, caminhada orientada, karatê, futebol de areia/ quadra sintética, tênis de mesa, vôlei de areia, vôlei, handebol, basquete e atletismo.

A novidade é com relação à quantidade de locais onde serão realizadas as atividades. No ano passado apenas nove bairros foram contemplados, este ano serão onze – incluindo área rural e urbana. Os bairros contemplados serão: Água Doce, Araçatuba, Barro Branco, Cerne, Jardim Paulista, Jardim Ceccon, Moradias Timbu, Santa Rosa, Santa Rita, Terra Boa e Jaguatirica. Em breve serão inaugurados o ginásio da Sede e a Praça do CEU, que colaborarão para a ampliação de práticas esportivas em Campina. O link para fazer as inscrições em breve será disponibilizado no site oficial do município.