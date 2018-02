Em entrevista para o site IndieWire, o diretor e produtor J.J. Abrams rebnateu críticas feitas ao filme ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’, que estreou nos cinemas em dezembro de 2017. Logo após a estreia, um grupo de fãs começou a reclamar nas redes sociais que o filme, dirigido e escrito por Rian Johnson, tinha sido feito para “agradar feministas e justiceiros sociais” e que “transformava homens e brancos em vilões”. Segundo o diretor, quem criticou o filme se sentiu ameaçado pelo aumento da representação feminina na saga. “O problema deles não é com ‘Star Wars’. O problema deles é que eles se sentem ameaçados. A galáxia de ‘Star Wars’ é bem grande e é possível encontrar qualquer coisa que você queira por lá”, disse Abrams, que dirigiu “Star Wars: O Despertar da Força”. “Se você é alguém que se sente ameaçado por mulheres e precisa descontar sua raiva nelas, então você encontrará um inimigo em ‘Star Wars’. Alguém que quer encontrar um problema em algo vai encontrar. Parece que a internet foi feita para isso”, concluiu.

# Televisão

‘Quatro ‘brothers’ desfilam com bumbum de fora no ‘BBB 18’

O episódio do ‘BBB 18’ na noite deste domingo (18) não foi marcado só pela formação do paredão. O clima tenso não afetou em nada as brincadeiras que rolaram durante a madrugada, incluindo um desafio relâmpago proposto por Jéssica e apoiado pelas “sisters” da casa. A personal trainer sugeriu que Lucas e Wagner tirassem a calça e desfilassem sem cueca. O desafio não só foi cumprido como também movimentou Kaysar e Caruso, que deram uma volta ao redor da piscina com o bumbum de fora. Lucas e Wagner vestiram um avental antes de tirar a cueca. Kaysar e Caruso optaram improvisaram um “tapa-sexo” com uma almofada. Enquanto os homens corriam em torno da piscina, Gleici, Patrícia, Ana Clara e Jéssica deram notas aos bumbuns. Breno foi convidado para o desafio, mas não quis participar.

Fake news

Sylvester Stallone desmente rumor sobre sua morte

Um boato sobre a morte de Sylvester Stallone circulou pela internet desde domingo, deixando os fãs do ator em polvorosa. O post informava que Stallone teria morrido na manhã de domingo, depois de lutar contra um câncer na próstata, que guardava em segredo do público. Ontem, o ator se pronunciou em sua conta no Instagram: “Por favor, ignorem essa estupidez... Vivo e bem e feliz e saudável. Ainda golpeando!”

Tecnologia

Facebook vai começar a testar ‘paywall’ de notícias em março

O Facebook vai começar a testar, no dia 1º de março, um sistema para que empresas jornalísticas possam cobrar por conteúdo dentro de sua rede social. Os veículos interessados poderão estabelecer um paywall — bloqueio que limita o acesso dos usuários a um determinado número de notícias por mês, a menos que o usuário pague uma assinatura. Testes estão sendo feitos pela empresa desde outubro em seu aplicativo para o sistema operacional Android. A demora para o iOS — conhecido por ser um sistema com usuários que costumam gastar mais em aplicativos e serviços de assinatura — se deveu a problemas nas negociações com a Apple.

Níver do dia

Sidney Poitier

ator norte-americano, nascido nas Bahamas

91 anos