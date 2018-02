Arthur fica fora de convocação e desfalca Grêmio na decisão da Recopa

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não contará com Arthur na decisão desta quarta-feira contra o Independiente, pela Recopa Sul-americana. Na noite desta segunda, o atual campeão da Copa Libertadores divulgou a lista dos relacionados para o jogo sem o meio-campista, que ainda não se recuperou totalmente de uma lesão no tornozelo esquerdo. Arthur, eleito o melhor jogador da final da Libertadores do ano passado, se machucou justamente na decisão contra o Lanús e perdeu o Mundial de Clubes. O gremista não atua desde justamente o jogo que assegurou a conquista gaúcha no principal torneio continental. O jogador trabalhou durante as últimas semanas sob a expectativa de reforçar o Grêmio contra o campeão da Sul-Americana, mas não apresentou as condições esperadas pela comissão técnica. A estreia de Arthur em 2018 deve acontecer no sábado, contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. Enquanto ainda passa pela fase final de recuperação da lesão, Arthur segue com as conversas com o Barcelona. O clube espanhol mostra interesse no jogador desde o ano passado e é o favorito para contratar o meio-campista. O jogador gremista ainda é um nome cotado para defender o Brasil na Copa do Mundo do meio do ano. Arthur já foi chamado por Tite e briga por uma vaga no setor de meio-campo, que tem Renato Augusto, Casemiro e Paulinho como titulares.