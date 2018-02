Novidades do Imposto de Renda 2018

Estamos chegando aos meses ( Março e Abril ) que são reservados, pela Receita Federal, para a entrega da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. Há muitos anos a Receita Federal tem sido categórica com essas datas não permitindo a entrega, sem multa, após o mês de Abril. Dessa maneira, o contribuinte já está acostumado com essas datas e procura não deixar passar o prazo.

Para este ano, a grande novidade é a obrigatoriedade dos dependentes com idade igual ou superior a oito anos. No ano passado a obrigatoriedade era de 12 anos e, para 2019, todos os dependentes deverão ter os seus números do CPF para serem incluídos na declaração.

Como a tabela progressiva do Imposto de Renda não vem sendo atualizada desde 2015, os valores de obrigatoriedade para quem deve fazer a declaração, continua sendo de R$ 28.559,70 de renda tributável, ou seja, para aqueles que ao longo de 2017 obtiveram renda superior a esse valor.

Mesmo que o contribuinte não obteve rendimento tributável nesse valor, mas auferiu rendas isentas acima de R$ 40.000,00, também é obrigado a fazer a declaração de ajuste. Caso possua bens com valores acima de R$ 300.000,00 ou tenha efetuado operações com bolsa de valores, da mesma forma tem obrigação de efetuar a declaração de Imposto de Renda.

As deduções continuam nos mesmos níveis do ano passado: Dependentes - R$ 2.275,08; Despesas com instrução própria e dos dependentes - R$ 3.561,50 por pessoa. Despesas médicas não existe limite, podendo o contribuinte declarar o total das despesas médicas. Porém, caso os valores sejam muito expressivos, a Receita Federal pode chamar para a verificação dos recibos e notas fiscais correspondentes.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba