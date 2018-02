Aulão contra a reforma da Previdência na Boca Maldita: protesto (foto: Valquir Aureliano)

Diversas categorias de trabalhadores se mobilizaram, ontem, em um ato contra a reforma da previdência, em discussão no Congresso Nacional. Atos aconteceram em quase todas as capitais brasileiras e, em Curitiba, se concentrou na região Central, onde houve caminhada e aula pública na Boca Maldita. No final da tarde, quando o governo anunciava que não votaria mais o projeto que altera a idade de aposentadoria neste mês, as centrais comemoraram, e disseram que isso é resultado da luta dos trabalhadores.

Uma das principais ações na Capital paranaense aconteceu no final da manhã, na Rua XV, onde foi realizada uma aula pública sobre a reforma e, na visão dos sindicatos, em que prejudicaria os trabalhadores. No interior, trechos de rodovias foram bloqueadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Os bloqueios aconteceram n aPR-170, na região Central do Paraná, e nol Sudoeste, nas BRs 158 e 369.