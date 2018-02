No Japão, Bolsonaro falará a executivos

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu segundo giro internacional, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSC-RJ) falará a executivos na Keidanren, a federação da indústria do Japão, terceira maior economia do mundo. Segundo o deputado Luiz Nishimori (PR-PR), que o acompanhará na comitiva ao lado de Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), filho do presidenciável, a viagem será paga pelo governo japonês. "Keidanren é o maior órgão da economia do Japão", disse Nishimori, presidente do grupo parlamentar Brasil-Japão, do qual Bolsonaro faz parte. Com embarque marcado para quinta-feira (22), a comitiva passará três dias no país, antes de seguir para a Coreia do Sul. No Japão, Bolsonaro passará por Oizumi e Hamamatsu, cidades com a maior concentração de nipobrasileiros do país. A comitiva também se encontrará com o vice-primeiro ministro e ministro da Fazenda, Taro Aso, e o deputado Takeo Kawamura. E se debruçará sobre a pauta educacional e de tecnologia, pela qual Bolsonaro disse se interessar. Ele visitará ainda o Ministério da Educação e Tecnologia, a NEC Corporation, empresa de tecnologia da informação, e o aeroporto de Haneda, em Tóquio.