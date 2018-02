SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Bahiana de Futebol (FBF) já confirmou o triunfo do Bahia sobre o Vitória por W.O., mas o clube tricolor acredita que a punição ao rival deveria ser maior. Para o presidente Guilherme Bellintani, a decisão prejudica o Campeonato Baiano por inteiro. "Minha principal posição é em relação ao time que abandonou o campo. Não dá para entender que um time abandone o campo e receba somente um W.O. Se a federação fizer somente isso, ela estará sepultando o Campeonato Baiano", disse o mandatário ao Esporte Interativo. Para se mostrar mais justo na avaliação, Bellintani ainda disse que a entidade deveria punir adequadamente todos os envolvidos na confusão, incluindo os jogadores do próprio Bahia. "Eu já conversei ontem com o presidente deliberativo do Vitória, à noite mesmo. A posição do Bahia é mais em relação à Federação e com o futuro do futebol baiano. Que todos os jogadores envolvidos saiam punidos, até os do Bahia", acrescentou. Assinada pelo árbitro Jaílson Macêdo Freitas, a súmula do polêmico confronto confirmou o triunfo do Bahia por 3 a 0, resultado que já foi até registrado na tabela oficial do estadual. O QUE ACONTECEU A partida foi encerrada antecipadamente porque o Vitória ficou com apenas seis jogadores em campo -um time precisa ter ao menos sete para seguir jogando. Kanu, Rhayner, Denilson, Uillian Correia e Bruno Bispo, do Vitória, levaram vermelho. No Bahia, os expulsos foram Lucas Fonseca, Vinícius, Rodrigo Becão e Edson, sendo que os dois últimos estavam no banco. Denilson abriu o placar para o Vitória no primeiro tempo. A briga começou quando Vinicius, do Bahia, fez o gol do empate, no segundo tempo. Ele converteu a penalidade e fez uma "dança do créu" na comemoração, em frente à torcida rubro-negra, o que irritou os jogadores do Vitória. Com isso, uma briga generalizada teve início e fez com que a partida ficasse paralisada por 16 minutos. Depois da briga, a partida foi reiniciada, mas durou pouco. Primeiro, Uillian Correia foi expulso por fazer falta dura em Zé Rafael. Depois, Bruno Bispo também recebeu o cartão vermelho por chutar a bola para longe e retardar uma cobrança de falta e deixou o Vitória com apenas seis jogadores em campo, o que fez o árbitro encerrar a partida aos 34min do segundo tempo.