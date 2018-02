Tatuadores de garoto suspeito de roubo são condenados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo condenou os dois homens que tatuaram a testa de um adolescente em São Bernardo do Campo (Grande SP) em junho de 2017 com a frase "Sou ladrão e vacilão". Presos desde junho de 2017, os dois não receberam o direito de recorrer em liberdade. O tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 28, pegou três anos de reclusão em regime inicial semiaberto por crime de lesão corporal gravíssima e quatro meses e 15 dias de detenção em regime inicial semiaberto por delito de constrangimento ilegal. Seu vizinho, Ronildo Moreira de Araújo, 30, pegou três anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado por crime de lesão corporal gravíssima e de cinco meses e sete dias de detenção em regime inicial semiaberto por crime de constrangimento ilegal. A reportagem tentou contato com a defesa de Maycon e Ronildo, mas não obteve sucesso.