Quatro dicas para uma vida financeira mais saudável!

Fazer um planejamento financeiro está no topo da lista de estratégias para realizar os meus desejos neste ano. Por isso, convidei a minha amiga da Confraria das Divas, a Coach Patricia Maciel, para nos dar umas dicas de como cuidar melhor da vida financeira em 2018. Anota aí!

Um dos principais motivos (além da nossa mania de deixar as coisas para depois) é a falta de planejamento financeiro. E por isso, gostaria de compartilhar hoje com vocês, algumas dicas de como economizar dinheiro e realizar os seus sonhos em 2018.

1. Despesas Fixas

A primeira tarefa para quem quer se organizar financeiramente é conhecer o seu orçamento e adequar para que a sua despesa fixa (aquelas contas que ocorrem todo mês) seja menor que o salário recebido. Liste todas as suas contas fixas: aluguel, prestação, mensalidades de cursos, supermercado, luz, água, internet e telefone. Analise se não há contas que poderiam ser descartadas e que estejam atrapalhando seu orçamento.

2. Investimento

É bem comum não sobrar dinheiro no fim do mês, por isso a minha fica para economizar e poupar é “nos pagar” primeiro. Veja a poupança como uma recompensa de seu esforço dedicação, estipule um valor mensal a ser poupado e faça isso assim que receber seu pagamento. Inclua este valor nas despesas fixas. Logo se tornará um hábito e você começará ver os benefícios de se investir.

3. Contas em dia

Ter as contas em dia é saudável! Você fica mais tranquila, sente-se segura e até dorme melhor! E a taxa de juros é cruel, procure quitar dívidas antigas que possam estar acumulando altos juros. Para definir a prioridade, a dica é pagar primeiro as contas que possuem juros mais altos. E cuidado para não contrair novas dívidas sem necessidade.

4. Controle rígido

O controle é essencial. Anote todas as suas despesas: desde a mensalidade da escola até aquele cafezinho que você parou para tomar com um colega de trabalho. Muitas vezes, o gargalo está nas pequenas despesas que ao primeiro momento, nos parecem inofensivas, mas que se somadas, podem representar uma grande fatia de seu orçamento.

Para que este controle seja realmente efetivo, recomendo que você utilize planilhas ou aplicativos onde você pode ir anotando todas as suas despesas.

E aí? Anotaram as dicas da Pati? Estou animada para economizar e realizar muito em 2018! Até semana que vem!

Fabíola Stabelini - Jornalista, empreendedora, empresária, sonhadora e editoral do Portal A Confraria das Divas