Ações nas escolas começam nesta terça e vão até 5 de março

A primeira ação do Grupo Trânsito Seguro acontece na volta às aulas nas redes municipal e estadual, quando o fluxo de veículos sobe cerca de 30% nos horários de pico e até 40% nas proximidades das escolas. A Escola Municipal Professor Brandão e o Colégio Estadual do Paraná, na Avenida João Gualberto, serão os primeiros locais a receber ações educativas de trânsito, hoje. A programação segue até 5 de março.

Após as atividades na Regional Matriz, hoje, as ações serão nas demais regionais: Bairro Novo, amanhã; Boa Vista (quinta-feira); Boqueirão (sexta-feira); Cajuru (segunda-feira); CIC (terça-feira); Portão (quarta-feira)); Pinheirinho (quinta-feira, dia 1º de março); Santa Felicidade (sexta-feira) e Tatuquara (segunda-feira).

As ações incluem blitze, palestras e abordagens nas proximidades das escolas da rede pública escolhidas para a campanha. As atividades do grupo serão contpinuas ao longo do ano.