Ministro descarta disputar governo no lugar de Cida

Barros: “Se o Beto (Richa) sair, a Cida (Borghetti) é franca favorita” (foto: Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), descartou ontem qualquer possibilidade de vir a substituir sua esposa, a vice-governadora Cida Borghetti (PP), como candidato ao governo do Estado nas eleições deste ano. Segundo ele, o PP está decidido a manter a pré-candidatura de Cida à sucessão estadual, mesmo se o governador Beto Richa (PSDB) não renuncie ao cargo para disputar uma vaga no Senado. Richa tem até 7 de abril para se desincompatibilizar se quiser disputar a eleição. Caso o faça, a vice assume o governo e concorreria à reeleição.

A hipótese de Barros substituir Cida na disputa pelo comando do Palácio Iguaçu foi levantada depois que Richa passou a sinalizar que pode não renunciar para se candidatar ao Senado, optando por concluir o mandato até o final. Com isso, a vice não assumiria o governo, o que prejudicaria seu projeto político. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), chegou a afirmar que Richa só deixará o cargo para disputar o Senado se houver um acordo entre os partidos da base aliada para a disputa estadual. Caso contrário, ele permaneceria no cargo.

A intenção seria evitar que um “racha” na base governista favorecesse os adversários. O problema é que até agora, nem Cida Borghetti, nem o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) admitem abrir mão de suas pré-candidaturas ao governo em favor de um candidato único do grupo.

Barros, porém, rechaça assumir a “cabeça de chapa” do grupo, reafirmando ser candidato à reeleição para a Câmara Federal. “Não. Porque não tenho pretensão. Vou concorrer à reeleição (para deputado). Nossos companheiros na política ficam muito prejudicados quando o líder muda de projeto. Eles têm que se alocar em outro projeto e vai entrar no fim da fila. A gente põe uma proposta e vai até o final”, garantiu o ministro.

Favoritismo - Barros – que durante o Carnaval se reuniu com Richa no Litoral – afirma que a decisão do governador ainda é uma incógnita. “Ele é quem vai decidir. Só ele pode responder essa pergunta, ninguém mais”, disse.

O ministro admitiu que a decisão do governador será determinante para os rumos da disputa estadual. “Se o Beto sair, a Cida é franca favorita na eleição. Se o Beto não sair, o Ratinho (Jr) é favorito. Então ninguém vai se movimentar antes da hora. Ninguém vai ficar dando sinal de que pode ir para cá ou para lá”, avaliou.