Corinthians empata com Red Bull e chega ao terceiro jogo sem vitória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille alterou nesta segunda (19) o esquema tático do Corinthians para interromper a sequência de resultados ruins no Campeonato Paulista. Não funcionou. O time empatou por 1 a 1 com o Red Bull Brasil, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória. O Corinthians vinha de duas derrotas consecutivas no Paulista -perdeu por 2 a 1 para o Santo André e por 1 a 0 para o São Bento. A necessidade de reverter o cenário obrigou Carille a mexer no esquema tático que vinha utilizando desde o início da atual temporada. O resultado deixa o Corinthians pressionado para o clássico da próxima rodada, contra o Palmeiras, em Itaquera. As equipes, que estrearão na Copa Libertadores na semana seguinte, se enfrentarão às 17h do sábado (24). Em busca de maior volume de jogo contra o Red Bull, Carille sacou o meia Jadson para a entrada do volante Camacho no time titular. A alteração fez a equipe abandonar o esquema 4-1-4-1 para jogar na formação 4-2-3-1, usada durante a maior parte da campanha do heptacampeonato brasileiro. Ao lado de Camacho, o volante Renê Júnior fez o primeiro jogo como titular do Corinthians. À frente, uma linha de três meias (Romero, Rodriguinho e Clayson) tinha o objetivo de abastecer Júnior Dutra, escalado como centroavante. A equipe teve boa atuação defensiva, mas não conseguiu criar jogadas de ataque que incomodassem a defesa adversária. A melhor chance surgiu logo aos quatro minutos, após Clayson sair na frente do gol e chutar a bola no rosto do goleiro Júlio César. O problema do Corinthians se concentrou mais uma vez nos passes errados. Foram 20 no primeiro tempo, sendo cinco só de Camacho, segundo o Footstats. O volante, que também levou um cartão amarelo, foi substituído no intervalo por Maycon. Aos sete minutos do segundo tempo, um lance de sorte colocou o Corinthians em vantagem. Clayson chutou cruzado para a área e Tiago Alves, do Red Bull, desviou contra o próprio gol. Nada aconteceu até o Red Bull chegar ao empate. Dessa vez, com um gol contra do Corinthians. Aos 23 minutos, Juninho Capixaba não viu a aproximação de Cássio e tentou afastar um cruzamento de cabeça. A bola tomou a direção contrária, e Henrique não conseguiu impedir que ela entrasse no gol. Minutos após o gol contra, Juninho Capixaba alegou dores e foi substituído pelo volante Gabriel, o que deslocou Maycon para a lateral. Emerson Sheik também foi a campo, no lugar de Clayson, para tentar ampliar o poder ofensivo da equipe. Aos 34 minutos, Sheik cabeceou uma bola dentro da área e Rodriguinho aproveitou a sobra para marcar um gol. O árbitro, no entanto, apontou falta do atacante corintiano e invalidou o lance. Ao fim do jogo, vaias puderam ser ouvidas no Moisés Lucarelli. Com 13 pontos, o Corinthians é o primeiro colocado do Grupo A do Paulista. O Bragantino, vice-líder da chave, tem nove pontos. RED BULL Júlio César; Éverton Silva, Anderson Marques, Tiago Alves, Breno Lopes; André Castro, Éder, Claudinho (Thomaz); Éder Luis (Doriva), Ricardo Bueno, Deivid. T.: Ricardo Catalá CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique, Juninho Capixaba (Gabriel); Renê Júnior, Camacho (Maycon), Rodriguinho; Romero, Clayson (Emerson), Júnior Dutra. T.: Fábio Carille Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Público: 7.027 pagantes (total: 7.439) Renda: R$ 297.219,00 Juiz: Vinícius Furlan Cartões amarelos: Éverton Silva, Anderson Marques e André Castro (Red Bull); Camacho, Renê Júnior, Emerson Sheik e Henrique (Corinthians) Gols: Tiago Alves (contra), aos 6min do segundo tempo (Red Bull); Juninho Capixaba (contra), aos 23min do segundo tempo (Corinthians)