Novorizontino se recupera com vitória no fim sobre o Linense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino se recuperou no Campeonato Paulista com uma vitória no fim. Jogando fora de casa contra o Linense, o time dirigido por Doriva ganhou por 3 a 2, nesta segunda-feira (19), e voltou a vencer após três rodadas. O triunfo, contudo, não veio sem sofrimento, já que o Linense abriu o placar logo aos 2min do primeiro tempo, com Wilson. O Novorizontino conseguiu a virada, com Éder e Juninho, mas o time da casa igualou o placar aos 19min do segundo tempo, com Leandro Silva. Aos 43min, no entanto, Francis decretou a vitória do Novorizontino. Com a vitória, a equipe de Novo Horizonte subiu para a terceira colocação do Grupo C, com 11 pontos, superando a Ferroviária. À frente estão o São Bento, com 13, e o Palmeiras, com 20. Já o Linense, que vinha de um excelente empate com o Palmeiras no Allianz Parque, continua com a pior campanha do Paulista. O time dirigido por Márcio Fernandes tem cinco pontos e ocupa a lanterna do Grupo A. Para completar, o desempenho do Linense como anfitrião é desastroso, com quatro derrotas em quatro partidas. Na próxima rodada, o Linense encara o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 26, enquanto o Novorizontino joga outra vez fora de casa, contra o Bragantino, no dia 25. Miranda diz estar feliz por estar entre os nomes da Copa SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por mais que a Inter de Milão não viva um bom momento no Campeonato Italiano, Miranda não tem do que se queixar. Titular absoluto da equipe europeia, o zagueiro foi praticamente garantido por Tite entre os convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018. O defensor mostrou contentamento com a 'pré-convocação'. “Fico feliz de estar entre esses nomes escolhidos. Vou procurar trabalhar e representar da melhor forma possível o nosso país”, disse o zagueiro no programa Tá Na Área, do SporTV. Cotado para ir à Copa do Mundo de 2014, Miranda foi preterido por Henrique na lista de Luiz Felipe Scolari. O jogador, que tinha acabado de vencer o Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madri, afirma que isso já faz parte do passado. "Hoje chego com mais experiência e acredito que com mais vontade de demonstrar que eu poderia estar presente, poderia ter ajudado o Brasil naquela competição, realizada no meu país. Eu tive um sonho que foi adiado, mas agora o momento chegou. Não vou pensar no que poderia ter acontecido; vamos pensar para frente, em um grande Mundial na Rússia. Vamos buscar o título", afirmou.