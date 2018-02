SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (18), em São Paulo, de causas naturais, Altino João de Barros, 91, o publicitário que criou o top de 5 segundos -contagem regressiva usada pela Rede Globo antes de começar a transmissão de programas. Sua carreira na multinacional McCann Erickson (hoje WMcCann) se estendeu por mais de 70 anos, dando ao profissional o rótulo de publicitário mais longevo da McCann "no mundo". Barros começou como office-boy da companhia na década de 1940. Seguiu para a área de mídia, foi gerente, diretor e chegou ao cargo de vice-presidente-executivo. Ele permaneceu contratado como consultor de mídia da empresa até seus últimos dias de vida. Nos anos 1950 e 1960, implementou programas de pesquisas para avaliar o interesse dos espectadores e programas de medição de audiência inéditos no país. No livro "A mídia no Brasil - Do Reclame à Era Digit@l", de 2013, o publicitário descreveu a origem de um de seus feitos mais emblemáticos, o top de 5. Quando viu os monitores da contagem regressiva usada para avisar as emissoras afiliadas da Globo sobre o início de programas em rede nacional, ele vislumbrou oportunidade de embalar a mensagem publicitária de seu cliente naquele momento de expectativa. Barros também teve participação ativa em momentos históricos da publicidade no país, como a criação do IVC (Instituto Verificador de Circulação) e do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária). Em 1983, recebeu o Prêmio Caboré de Profissional de Mídia do Ano. Formado no curso técnico de comércio e propaganda da Associação Comercial e em ciências econômicas pela Universidade do Estado da Guanabara, Barros também foi professor da FGV no Rio e da Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo. Altino João de Barros deixa a mulher e quatro filhos -um deles é Octávio de Barros, que foi economista-chefe do Bradesco e hoje é sócio da consultoria Quantum4.