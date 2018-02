Lotérica no Hauer onde foi feita a aposta (foto: Valquir Aureliano)

Uma aposta feita em Curitiba levou, sozinha, o prêmio milionário de R$ 104 milhões da Mega-Sena, sorteado no sábado passado. A aposta foi feita em uma lotérica do Hauer. Foi o maior prêmio jamais pago por uma loteria na Capital do Paraná.

E este ano parece ser de sorte para que aposta na cidade. Desde o começo de 2018 já foram duas Mega-Senas (incluindo o dos R$ 104 milhões) e duas apostas da Lotofácil com ganhadores de Curitiba

A outra Mega-Sena para apostador de Curitiba saiu no dia 13 de janeiro. O sortudo levou pouco mais de R$ 4 milhões. As lotofáceis sairam em sorteios realizados nos dias 12 de janeiro e no dia 9 de fevereiro.