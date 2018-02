Forças Armadas fazem operação em favela na zona norte do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças Armadas fazem uma operação na favela da Kelson's, na região da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (20). A ação foi programada antes da intervenção federal na segurança pública no Estado, segundo a Seseg (Secretaria de Estado de Segurança). Na operação, os militares são responsáveis por cercos, desobstrução de vias e ações para estabilização na favela. Segundo a secretaria, algumas vias e acessos a favela poderão ser interditados e o espaço aéreo controlado para aeronaves civis. Não haverá interferência nas operações dos aeroportos. No início da noite desta segunda (19), equipes do Exército montaram barreiras nas principais entradas do Complexo do Chapadão. Atentos à movimentação, os moradores dos bairros de Guadalupe e Anchieta foram discretos e evitaram comentar a movimentação. Centenas de militares entraram em pontos estratégicos do complexo de favelas, que se estendem pelos bairros de Guadalupe, Pavuna e Anchieta. O Complexo do Chapadão é dominado pelo tráfico e por gangues de roubo de cargas. Nas duas primeiras horas de operação na entrada da rua Fernando Lobo, a Folha presenciou apenas um gesto de apoio aos militares. Uma criança de dois anos pediu ao pai para cumprimentar um soldado. Até 19h40, o clima era de tranquilidade. Os militares revistavam os carros que entravem e deixavam a comunidade. Nenhum tiro foi disparado.