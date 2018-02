Jovem morre em tentativa de assalto no Centro de Curitiba

(foto: Rede News 24 Horas)

Dois assaltantes levaram a pior após uma das vítimas ter se deparado com uma equipe de policiais militares da Ronda Ostensiva de Natureza Especial (Rone) e informado ter sido roubada por eles. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 19, no bairro do Batel, próximo do Centro de Curitiba. A vítima teve o celular e outros pertences roubados por dois rapazes, que armados, deram voz de assalto na Rua Desembargador Motta.

