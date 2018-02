Em vídeo, McLaren dá indício que carro de 2018 terá cor laranja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A McLaren publicou um vídeo na última segunda-feira (19) e deu um aperitivo de como será a cor do carro que competirá a temporada de 2018 da Fórmula 1. Ao que tudo indica, o auto levará o laranja predominantemente. No vídeo, um segurança noturno começa a investigar barulhos estranhos na fábrica e se depara com carros tradicionais da McLaren, que vão se conectando com um novo carro que tem a cor laranja e o halo exigido nesta temporada. “A noite na McLaren nunca será a mesma. MCL33 está chegando”, escreveu a McLaren na legenda da publicação do vídeo com o aperitivo. O novo carro da escuderia britânica será lançado nesta sexta-feira (23). Coincidentemente, neste ano, Fernando Alonso deu uma entrevista ao portal “Motorsport” dizendo que gostaria que as cores do carro da McLaren na Fórmula 1 fossem parecidas com o que ele conduziu nas 500 Milhas de Indianápolis: justamente o laranja. “Eu ficaria feliz com qualquer cor, mas McLaren e laranja são parte do nosso DNA. Então será bom se tivermos laranja como o Indycar”, falou Alonso.