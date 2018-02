Consórcio imobiliário cresce como opção de compra no Paraná

Com resultado recorde de 32 mil novas cotas vendidas em apenas um mês, de acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o consórcio imobiliário ganha cada vez mais espaço no planejamento financeiro dos brasileiros. Entre janeiro e novembro de 2017, o setor registrou crescimento de 34,7%, em comparação a 2016.

A Ademilar, empresa pioneira na venda exclusiva de consórcio imobiliário, confirma os resultados positivos e segue em expansão. No dia 28 de fevereiro será inaugurada a 15ª unidade em Curitiba (PR), no bairro Alto da XV, e a 28ª no Paraná, que no terceiro trimestre do ano passado registrou o maior potencial de participação na modalidade nacionalmente, com 43% de índice de compra de imóveis por meio do consórcio.

A ampliação da rede acompanha a grande demanda do consumidor, de acordo com Tatiana Schuchovsky Reichmann, diretora-superintendente da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. “Em breve, inauguraremos pontos de venda nos bairros Hauer e Juvevê. O curitibano está se planejando cada vez mais e procurando opções inteligentes de investimento, como o consórcio de imóveis”, conta.