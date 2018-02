Após ter seio exposto, francesa leva prata na patinação e vai às lágrimas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um dia de “pesadelo” com uma falha no figurino que provocou a exposição de um de seus seios durante a apresentação, a francesa Gabriella Papadakis teve uma terça-feira (20) de redenção na patinação dos Jogos de Inverno de PyeongChang. Ao lado de Guillaume Cizeron, a atleta conquistou a prata na modalidade dança no gelo e foi às lágrimas. “Estamos acostumados a altos e baixos. Fazemos muito trabalho mental. Nos reunimos com o treinador, conversamos, sabíamos que não tínhamos nada a perder e tivemos que seguir em frente. Independentemente da competição, passamos por altos e baixos emocionais incríveis. Ele muda a cada dois minutos. Não podemos necessariamente analisar nossas emoções. Há alguns lindos e alguns menos bonitos. Temos que lidar com isso”, disse Papadakis, em entrevista ao jornal L’Equipe. A prata, no entanto, poderia ter sido ouro caso o acidente com o figurino não tivesse ocorrido durante o programa curto na segunda-feira (19). A falha provocou dedução da pontuação, que entrou na contagem final na definição das medalhas. Nesta terça-feira (20), Papadakis e Cizeron fizeram a apresentação melhor avaliada no programa livre, somando 123,35 e chegando a um total de 205,28. Porém, fechando a competição, os canadenses Tessa Virtue e Scott Moir conquistaram as notas necessárias para conseguirem a virada, chegando a 206,67, o novo recorde olímpico e mundial. A dupla americana formada por Maia e Alex Shibutani somou 192,59 pontos e terminou com a medalha de bronze.