Ivete Sangalo posta foto amamentando gêmeas

(foto: Reprodução Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo, 45, está em seu "momento mais pleno" ao lado da família, que acabou de aumentar com a chegada das gêmeas Marina e Helena. Em seu Instagram, a cantora compartilhou nesta terça (20) uma foto em que aparece amamentando. "Quanta saudade de vocês e dos nossos encontros", começa ela, "mas confesso que estou no mais pleno momento da minha vida! Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante", escreve Sangalo.

Desde que as meninas nasceram, no dia 10 de fevereiro, esta é a segunda vez que Ivete se pronuncia sobre Marina e Helena. O primeiro veio também com uma imagem, que anunciava a chegada das gêmeas. Na publicação mais recente ela explica: "mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento". "A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas", escreveu Ivete na legenda da imagem em que aparece amamentando Marina e Helena ao mesmo tempo.

Enquanto estava na maternidade do hospital Aliança, em Salvador, Ivete fez sua primeira aparição pública e comentou que tentava amamentar ambas ao mesmo tempo e que também tinha muito leite. A cantora teve alta na quarta-feira de cinzas. Seu marido, Daniel Cady, também aparece na foto, abraçando a cantora. O filho mais velho, Marcelo, 8, sorri ao lado da mãe e das irmãs. "Marcelo tem participado ativamente. Enche as irmãs de carinho e toda atenção. E esse Papai lindo só babando e pensando em como lidar com esse amor", escreve Ivete sobre seus companheiros. A cantora também aproveita para agradecer os seguidores. "Obrigada a vocês por tantas mensagens de amor e carinho. Amigos, fãs e família estão nutrindo nossos corações!".