Ano no cachorro no horóscopo chinês representa fidelidade e constância

SARAH MOTA RESENDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para o mestre I Ming, orientador e assessor da Sociedade Feng Shui no Brasil, o ano do cachorro no horóscopo chinês, que começou nesta sexta (16), será, em geral, de "artilharia e fogo cruzado frequente". Segundo o especialista, no período, que vai até fevereiro de 2019, uma "guerra fria entre países se intensificará". Já para os nativos do animal (descubra seu signo aqui), será um bom período nos estudos, trabalhos e negócios. Solteiros podem se animar com a possibilidade de iniciar um novo romance ou reconstruir um relacionamento perdido. "Agindo com seu caráter constante na atuação e lealdade à profissão ou estudo, o sucesso trará resultado compensatório. Melhora nos assuntos referentes a dinheiro ou aplicação financeira. Use sua precaução como sempre", diz I Ming. Se você quiser aplicar o feng shui na casa, técnica oriental usada para organizar o ambiente e trazer vibrações positivas, na sua casa, a dica de I Ming é colocar um sino de ventos de tubos metálicos num canto a oeste do local. De acordo com o especialista, colocar a sugestão em prática ajuda a abafar a "estrela negativa" e melhorar problemas com a saúde. "No Feng Shui, 2018 se caracteriza pela Terra Yang, de origem do Saturno: firmeza e credibilidade. E, o signo do ano é cão, que representa a fidelidade e constância. Tudo isso resulta no seguinte lema: 'O bom resultado se origina pela obediência em caráter do princípio e fidelidade, mesmo diante de dura oposição", diz I Ming. "Para alcançarmos nosso objetivo, a atitude a ser adotada é agir corajosamente com rigor e confiar naquilo que já se tem costume de fazer", completa.