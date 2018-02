Com volta da Alfa Romeo, Sauber apresenta carro com novas cores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Sauber está de cara nova para 2018. Como resultado da parceria do Alfa Romeo, a equipe apresentou nesta terça-feira (20), nas redes sociais, o carro para a próxima temporada da Fórmula 1 com a pintura e branco e vermelho, assim como já tinha adiantado em dezembro de 2017. O modelo C37 é o primeiro fruto da parceria fechada com a fabricante italiana, que estava 30 anos afastada da categoria. Os logos da Alfa Romeo, marca irmã da Ferrari, aparecem com destaque na cobertura do motor. Conforma anunciado em 2017, O sueco Marcus Ericsson e monegasco Charles Leclerc serão os pilotos da equipe na próxima temporada da Fórmula 1. Campeão mundial de Fórmula 2 de forma antecipada neste ano, Leclerc substituirá o alemão Pascal Wehrlein. A Sauber é a quarta equipe a apresentar o seu carro para a próxima temporada, que terá início no dia 25 de março na Austrália. Haas, Williams e Red Bull são as outras três equipes que já mostraram como serão os seus modelos