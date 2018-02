Com volta de Diego Alves, Flamengo encara o Madureira pela Taça Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Madureira nesta quarta-feira (21), às 19h30, no Engenhão, em sua estreia na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida servirá como um aquecimento do time para a estreia na Copa Libertadores, que acontece no dia 28, contra o River Plate. Por já ter vaga assegurada entre os semifinalistas do Estadual, graças ao título da Taça Guanabara, o Flamengo terá uma equipe mesclada entre titulares e reservas. A grande novidade está no gol. Diego Alves está recuperado de lesão no ombro que o obrigou a passar por uma cirurgia e volta ao time titular. Ele terá duas partidas para readquirir ritmo de jogo e estar 100% preparado para encarar o River Plate. Dessa forma, César volta para a reserva. O volante Cuéllar, que não pode jogar na estreia na Libertadores por suspensão, ficará fora diante do Madureira. Em seu lugar, entra Jonas. O desfalque certo para essa posição é William Arão, lesionado. O provável time do Flamengo que vai a campo é o seguinte: Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Léo Duarte, Trauco; Jonas, Lucas Paquetá, Diego; Éverton Ribeiro, Henrique Dourado, Vinícius Júnior. O juiz da partida é Marcelo de Lima Henrique.