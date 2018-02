Vila Capanema terá evento fitness gratuito para a torcida

Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

20/02/18

(foto: Divulgação/Paraná Clube)

No próximo sábado (24), a Vila Capanema irá receber uma turma especial, que curte cuidar do físico, realizando exercícios regularmente. Haverá treino experimental para os torcedores do Paraná que querem conhecer – e participar – do Park Fitness Paranista.

A entrada é gratuita. O torcedor poderá participar do treino-demonstração, a partir das 8h30. A entrada será pelo estacionamento da Rua Engenheiros Rebouças (atrás do setor camarotes). A organização pede que os participantes venham com roupas de treino nas cores do clube (azul, vermelha e branca) e que traga toalhas ou similares (serão utilizadas na última parte do treinamento).

Programação

8h30 – Início do Aquecimento

8h45 – Treino - Parte 1

9h00 – Treino - Parte 2

9h15 – Exercícios de Relaxamento

9h30 – Término do Treino