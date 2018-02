Gustavo Vieira é demitido do Santos após dois meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nomeado como executivo de futebol no final do ano passado, Gustavo Vieira durou dois meses no cargo. Ele foi demitido do Santos nesta terça-feira (20). Vieira entrou em conflito com assessores do presidente José Carlos Peres e virou vítima da briga nos bastidores que o Santos vive. Ele sequer chegou a assinar contrato. Vieira seria a face do profissionalismo e do "choque de gestão" para o futebol prometido pelo presidente José Carlos Peres, mas não conseguiu se entender com parte da diretoria a respeito do perfil dos reforços que deveriam ser contratados.

A única aquisição de impacto feita durante sua passagem pelo clube foi a volta do atacante Gabriel, por empréstimo. O executivo foi responsável pela negociação para contratar o técnico Jair Ventura, que estava no Botafogo.