Vendas de carros seminovos e usados crescem 5% no Paraná

Comércio de veículos é um dos setores que mostra reação robusta (foto: Franklin de Freitas)

As vendas do setor de veículos seminovos e usados registraram uma alta de 5% no primeiro mês do ano, em relação ao memso mês de 2017, segundo dados da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Paraná (Assovepar). Já em relação a dezembro de 2017, a alta foi de 6%. Para a Assovepar, o crescimento confirma que o mecado começa a se recuperar.

No mês de janeiro de 2018 foram comercializados 84.980 veículos contra 80.182 em janeiro de 2017, nas categorias automóveis e comerciais leves. Já em dezembro de 2017 foram vendidos 79.603. “Com a volta da confiança do consumidor e a retomada do crescimento, as expectativas para o comércio de veículos seminovos e usados não poderiam ser melhores. Se continuar neste ritmo, teremos um 2018 muito favorável”, diz o presidente da Assovepar, Cesar Lançoni dos Santos. A venda de veículos novos no País também tem alta, até mais significativa. Segundo a Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave), janeiro de 2018 vendeu 23% mais que janeiro de 2017.