Isabeli Fontana diz ser ciumenta com Di Ferrero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ser uma das modelos mais famosas com uma carreira de sucesso não é garantia para se sentir 100% segura em um relacionamento. Ao menos é o que disse a curitibana Isabeli Fontana, 34, sobre ser ciumenta com o marido, o cantor Di Ferrero. "Sou possessiva, mas faço um jogo mais intelectual. O deixo bem à vontade porque quanto mais a gente deixa os homens à vontade, mais eles querem se aproximar da gente. Finjo que não olho nada, mas olho tudo." Em agosto de 2016, a modelo se casou nas ilhas Maldivas, com o ex-vocalista do NX Zero, banda que anunciou uma pausa e fez última apresentação em dezembro de 2017. Em entrevista à Luciana Gimenez, a modelo disse ainda que o cantor é como um "príncipe" e que tem uma relação de parceria com ele. "A gente se dá muito bem, somos amigos, parceiros e fazemos muitas coisas juntos", afirmou. FAMÍLIA E FUTURO Ao comentar sobre sua primeira gravidez, aos 19 anos, no auge da carreira, a mãe de Lucas e Zion afirmou que nunca pensou em priorizar o trabalho em vez da família. "Todo mundo ficou contra mim e muitas pessoas falavam: 'tem certeza de que você vai ter esse filho?', e eu dizia que era óbvio que eu teria." Durante a entrevista, Fontana comentou também que tem investido em "boas terapias" para aprender a ter foco e revelou seus projetos para o futuro. "Quero fazer um canal no YouTube e experimentar coisas novas. Sempre fui dessas que só olham para a frente, não olho para trás. Deixo a vida me levar e vou com tudo." O programa "Luciana By Night", com a modelo Isabeli Fontana, vai ao ar nesta terça (20), às 22h45, pela RedeTV!.