PRF vai reforçar operações de fiscalização em ônibus da Grande Curitiba

Policiais rodoviários e militares, durante operação conjunta (foto: Arnaldo Alves/ANPr)

As operações ostensivas e de prevenção a furtos e roubos no transporte coletivo vão ganhar um reforço. Com a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar a fiscalização em ônibus, principalmente nas linhas que ligam Curitiba e Região Metropolitana. Só neste ano, foram 13 arrastões registrados pelo Sindimoc (Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região).

As primeiras ações deverão ocorrer nos próximos dias. Os detalhes foram discutidos em reunião ontem, na Defesa Social, entre o secretário municipal Guilherme Rangel, o chefe de Policiamento e Fiscalização da Delegacia Metropolitana da PRF, Nilson Jacoboski, e o responsável pelo grupo de Policiamento Tático da Delegacia Metropolitana da PRF, Sandro Pereira.

“Este é mais um reforço para prevenir crimes no transporte coletivo da nossa cidade. Já realizamos um trabalho preventivo nesse sentido, com equipes da Guarda Municipal, além de contar com o apoio de ações ostensivas da Polícia Militar e da troca de informações e do trabalho de investigação da Polícia Civil”, disse o secretário Rangel.