Sargento morre baleado depois de reagir a arrastão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O sargento do Exército Bruno Albuquerque Cazuca, 35, foi morto na madrugada desta terça-feira (20) em Campo Grande, zona oeste do Rio, após reagir a um assalto e ser baleado por criminosos na antiga estrada Rio-São Paulo. Segundo testemunhas, cerca de dez criminosos participaram da ação, ocorrida por volta das 5h. Eles dirigiam dois carros e renderam motoristas de outros quatro veículos. "O militar entrou em luta corporal com um dos bandidos e acabou sendo morto na nossa frente. Foram mais de dez tiros contra o sargento. Eles ainda saíram gritando que matam quem reage", disse à reportagem um funcionário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que não quis se identificar. No arrastão, a caminhonete da universidade foi levada pelos criminosos. De acordo com moradores, assaltos são frequentes na antiga Rio-São Paulo. Policiais militares encontraram a farda do sargento dentro do carro. Na manhã desta terça, moradores da Cidade de Deus também relataram tiroteios na comunidade. Neste mês, a Linha Amarela, via expressa que é vizinha de lá, foi fechada duas vezes devido a tiroteios.