Preço da gasolina fica estável na semana, afirma ANP

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de registrar pequena queda na semana anterior ao Carnaval, o preço da gasolina no país ficou estável na semana passada, de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Segundo a pesquisa de preços da agência, o litro de gasolina foi vendido na semana passada a R$ 4,212, na média nacional, mesmo valor da semana anterior. Antes do Carnaval, a pesquisa detectou uma queda de 0,21% no preço do combustível nos postos brasileiros. Foi a primeira redução em quatro meses. No dia 7 de fevereiro, o governo anunciou que pediria investigação sobre supostos cartéis que estariam impedindo o repasse às bombas de cortes promovidos pela Petrobras desde o início do ano. No mesmo dia, a Petrobras anunciou que mudaria sua política de divulgação de preços, passando a publicar em seu site o valor em reais por litro, em vez dos percentuais de reajuste. O objetivo, disse a empresa, é dar maior transparência ao consumidor. A medida começou a vigorar nesta segunda (19). Nesta terça (20), a gasolina nas refinarias da estatal era de R$ 1,5148 por litro. Nesta quarta (21), subirá para R$ 1,5432, alta de 1,8%. A parcela da estatal corresponde a cerca de 30% do preço final do produto. O restante é formado por impostos e margens de distribuidoras e postos. A pesquisa da ANP mostra que os postos ampliaram sua margem na última semana, de R$ 0,443 para R$ 0,458 por litro, alta de 3,4%, na média nacional. O preço do diesel, que também havia caído antes do Carnaval, teve pequena alta na última semana, de acordo com os dados da ANP, passando de R$ 3,388 para R$ 3,390 por litro. A pesquisa da ANP geralmente é divulgada às sextas, mas foi adiada na semana passada por causa do feriado de Carnaval.