Dodge envia dois acordos de delação premiada para STF homologar

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (20) dois acordos de delação premiada para serem homologados (validados). São os primeiros acordos fechados com a PGR (Procuradoria-Geral da República) na gestão de Dodge, que assumiu em setembro passado. Os nomes dos delatores não foram divulgados, tampouco o teor de seus relatos. Segundo a PGR, a legislação estabelece sigilo durante as negociações e a fase inicial das investigações. De acordo com o órgão, os dois acordos preveem a devolução de cerca R$ 10 milhões aos cofres públicos, em multas e ressarcimento pela suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Desde setembro, conforme nota da PGR, procuradores do Grupo de Trabalho da Lava Jato em Brasília trabalham no acervo de procedimentos relativos a delações que estavam em várias fases, desde aqueles em que havia apenas a manifestação da vontade do colaborador até os que já haviam sido previamente acertados pela equipe do ex-procurador-geral Rodrigo Janot.