Adolescente gasta R$ 5 mil por mês para ser ‘Barbie real’

Uma adolescente contou que gasta cerca de R$ 4.500 por mês em cosméticos e tratamentos estéticos para se transformar em uma “Barbie da vida real”. Gabriela Jirackova, da República Tcheca, tem apenas 18 anos e usa o dinheiro dos pais para colocar enchimentos de lábios, apliques no cabelo e comprar maquiagem permanente que lhe dão a aparência de uma boneca viva. Segundo ela, é tudo para se sentir mais “sexy”. A jovem começou com essa transformação aos 16 anos e fez, recentemente, uma cirurgia para aumentar os seios. Jirackova tem 20 mil seguidores no seu Instagram e posta dezenas de fotos com visuais parecidos com os da boneca.

Filmes

Pabllo Vittar vai estrear no cinema em continuação de ‘Crô: O Filme’

Após ter conquistado sucesso nacional na música em 2017, Pabllo Vittar decidiu apostar também em outras áreas neste ano: no cinema. Ela fará uma participação especial no filme “Crô em Família”, continuação de “Crô: O Filme”, que deve ser lançado até o final deste ano, sobre o mordomo Crodoaldo Valério, famoso pelo personagem de Marcelo Serrado na novela “Fina Estampa”.

Celebridades

Ivete Sangalo posta foto amamentando e com família completa

A cantora Ivete Sangalo compartilhou ontem com os fãs um momento em família: ela aparece amamentando as gêmeas recém-nascidas Helena e Marina, enquanto é abraçada pelo marido e pelo filho mais velho, Marcelo. “Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante. Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouco mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento”, disse Ivete na legenda. A cantora ainda ressaltou a importância de amamentar: “A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas”.

Cinema

Ryan Reynolds recebe crianças no set de ‘Deadpool 2’

O ator Ryan Reynolds está em Vancouver, no Canadá, regravando algumas cenas do filme ‘Deadpool 2’, que estreia no Brasil em 18 de maio, e aproveitou para participar das atividades da “Make-A-Wish Foundation”, fundação que realiza desejo de crianças com doenças graves - ou que sofreram traumas - como forma de trazer um momento de felicidade a elas. No Instagram, Reynolds postou uma série de fotos com as crianças contempladas pela fundação e disse que essa é uma das vantagens de interpretar o personagem da Marvel. “Uma das melhores partes de interpretar o vermelhão idiota é receber crianças da “Make a Wish” e “Childrens Wish Foundation” no set. Deadpool venceu o câncer, mas essas crianças são as que enfrentam isso de verdade todos os dias”, disse o ator.

Bolada

Sortudo de Curitiba retira prêmio de R$ 104 milhões da Mega Sena

O sortudo de Curitiba que ganhou R$ 104,5milhões na Mega Sena, no sorteio de sábado (17), resgatou o prêmio ontem. A assessoria da Caixa Econômica Federal só não informou onde foi feita a retirada do prêmio. A aposta premiada da Mega Sena que saiu para Curitiba foi feita em uma lotérica do bairro Vila Hauer. a Cifrão Loterias, em uma aposta simples. O valor é o sétimo maior valor pago a um prêmio da Mega Sena e o segundo do Paraná. O proprietário da lotérica conta que trabalha há 15 anos e este é do segundo prêmio que sair na casa. “Com essa notícia, o movimento deve crescer nos próximos dias”, conta o proprietário Gilberto Arsuffi.

Níver do dia

Robert Mugabe

Ex-líder do Zimbábue, que renunciou recentemente

94 anos