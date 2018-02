PSC confirma apoio a Ratinho Jr para o governo

Ratinho Jr, no encontro do PSC: afastando risco de perda de apoio (foto: Divulgação)

O PSC confirmou, na noite de segunda-feira, o apoio a pré-candidatura do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) ao governo do Estado nas eleições de outubro próximo. A intenção do encontro - que contou com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais e estaduais da legenda - foi desmentir os rumores de que a sigla estaria se aproximando da pré-candidatura da vice-governadora Cida Borghetti (PP), articulada pelo seu marido e ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP). Ratinho Jr e Cida Borghetti disputam a condição de candidato do grupo governista à sucessão do governador Beto Richa (PSDB).

“A causa de estarmos aqui hoje é nobre. Estamos todos unidos, sim, por um propósito, por alguém que tem uma causa maior e que está compartilhando essa causa com todos os paranaenses. O PSC está construindo com o Ratinho Junior um projeto vitorioso”, garantiu o presidente estadual da sigla, deputado federal Hidekazu Takayama.

Segundo o dirigente, não há nenhuma dúvida sobre a participação do PSC no projeto de Ratinho Jr. “Hoje, aqui, é a hora de assumir definitivamente que estamos ao lado do Ratinho Junior. Os nossos 40 prefeitos e 33 vice-prefeitos em todo o Paraná, serão os nossos coordenadores regionais desse grande projeto, assegurou.

O prefeito Berto Silva, de Laranjeiras do Sul, e presidente da Associação dos Municípios de Cantuquiriguaçu, disse que “o ciclo da política estadual vai se renovar em outubro” e que a renovação “se dará com a eleição de Ratinho Junior”. Segundo ele, 19 dos 21 prefeitos dos municípios da entidade estão comprometidos com a pré-candidatura de Ratinho Jr.

Ratinho foi eleito deputado estadual pelo PSC em 2014, com 300.928 votos. Com isso, ajudou a eleger outros 11 parlamentares pela legenda, tornando-a a maior bancada da Assembleia. Em março de 2016, porém, ele trocou a sigla pelo PSD, em busca de uma legenda “mais robusta”, segundo suas próprias palavras na época, para articular sua pré-candidatura ao governo do Estado. Além disso, levou para o PSD outros nove deputados estaduais, mas manteve o “mando” sobre o antigo partido, formando o bloco PSD-PSC, o maior da Assembleia, com 14 parlamentares.

Atração — Nas últimas semanas, porém, cresceram os rumores de que o ministro da Saúde estaria assediando o PSC em busca de apoio para a pré-candidatura de Cida Borghetti ao governo. Como argumento para atrair o partido, ele teria a possibilidade de que sua esposa assuma o comando do Palácio Iguaçu a partir do início de abril, quando o governador Beto Richa deve renunciar ao cargo para disputar uma vaga no Senado.

O encontro da última segunda-feira foi articulado pelo grupo de Ratinho Jr para reafirmar a parceria com sua antiga legenda. “É um gesto muito forte que vocês estão realizando hoje. Estar ao meu lado nesse desafio, logo no início, é a certeza de que estamos construindo uma união sólida, um projeto para o futuro do Paraná”, comemorou ele.