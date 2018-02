Dois apostadores dividem prêmio da Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores acertaram as cinco dezenas do concurso 4.610 da Quina. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 651.495,66. Os números sorteados nesta terça-feira (20), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 09, 18, 36, 54 e 62. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 21, é de R$ 600.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 651.495,66 Quadra - 4 números acertados - 200 apostas ganhadoras, R$ 1.902,56 Terno - 3 números acertados - 7378 apostas ganhadoras, R$ 77,55 Duque - 2 números acertados - 138151 apostas ganhadoras, R$ 2,27

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou os 20 números do concurso 1.842 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (20), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 06, 10, 12, 14, 19, 20, 26, 32, 33, 36, 38, 46, 55, 62, 65, 74, 78, 85, 93, 95. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 6.700.000,00. Confira o rateio oficial: 20 números acertados - Não houve acertador 19 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 15.492,44 18 números acertados - 311 apostas ganhadoras, R$ 934,02 17 números acertados - 2432 apostas ganhadoras, R$ 83,60 16 números acertados - 13169 apostas ganhadoras, R$ 15,44 15 números acertados - 51233 apostas ganhadoras, R$ 3,96 0 acertos - Não houve acertador

TIMENANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.146 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (20), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 04, 06, 12, 26, 39, 48 e 63. O time do Coração é o XV PIRACICABA/SP. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$700.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 66.163,26 5 números acertados - 121 apostas ganhadoras, R$ 781,14 4 números acertados - 2458 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 21753 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - XV PIRACICABA/SP - 3012 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas nas duas faixas do concurso 1.758 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (20), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 14, 22, 28, 42, 45 e 49; 2º sorteio - 01, 08, 16, 22, 30 e 39. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 1.900.000,00. Confira o rateio oficial: 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 29 apostas ganhadoras R$ 2.281,78 Quadra - 4 números acertados - 1237 apostas ganhadoras R$ 61,13 Terno - 3 números acertados - 20285 apostas ganhadoras R$ 1,86 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 4.962,87 Quadra - 4 números acertados - 742 apostas ganhadoras R$ 101,92 Terno - 3 números acertados - 15312 apostas ganhadoras R$ 2,46