Críticos comentam filmes em livraria

Pelo sexto ano consecutivo o site Mondo Bacana realiza seu bate-papo sobre o Oscar. Desta vez em parceria com a Livraria Cultura, no Shopping Curitiba,. Abonico Smith convida Flávio St Jayme (site Pausa Dramática), Marden Machado (site Cinemarden), Paulo Camargo (site A Escotilha) e Tom Lisboa (professor na UTP) para comentarem os indicados, os favoritos, as ausências, as surpresas e seus preferidos numa conversa descontraída com a participação do público fã de cinema. Amanhã, a partir das 19h. Entrada franca