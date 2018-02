Decor personalizado

No banheiro os espelhos que se destacam acima da bancada são de todas as formas, estilos e tamanhos, mantendo em comum apenas o luxo que paira entre eles. (foto: Daniela Buzzi.)

A arte de colecionar proporciona ao colecionador orgulho e paixão por seu acervo. Relíquias, lembranças garimpadas em viagens, louças, bonecos, moedas, tudo que acalenta um significado pode se tornar um interessante recorte cultural a ser cultivado e exposto, imprimindo em si a personalidade do idealizador. Utilizar esse recurso na decoração é a chave mestre para deixar o ambiente original, aconchegante e com um toque familiar ao gosto do proprietário. Aos apreciadores desse estilo, o escritório de Sérgio Valliatti Jr. e Luciana Tomasi Patrão demonstra formas inteligentes e charmosas de incrementar o decor aplicando os artigos aos espaços comuns de casa.

Marcelo Stammer.

Em uma atmosfera jovial, o quarto com estante de bonecos representa muito bem a arte de expor a coleção junto à decoração com muito bom gosto. De maneira sutil os dois quadros são acrescentados na parede transformando em um altar para apaixonados por super heróis. É a magia contagiante que transmite identidade, sentimentos e histórias em cada conjunto.

Marcelo Stammer

Na sala de jantar, as coleções de pratos estão à mostra nas paredes e garantem harmonia ao lar, criando vida ao pincelar cores e imagens na plataforma neutra

Novidades da ABUP

A arquiteta Caroline Andrusko está na ABUP - Feira de Decoração e Utilidades Domésticas, que acontece em São Paulo, conhecendo as novidades e pesquisando as tendências do décor para 2018.