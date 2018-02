Eleições 2018: Band já tem seus debates pré-agendados

Com longa tradição na promoção e realização deste trabalho, o jornalismo da Band já tem datas pré-agendadas com os partidos políticos para realização de debates, com vistas às eleições deste ano. Em 9 de agosto, se nada se alterar até lá, teremos o primeiro encontro dos candidatos à presidência da República, em São Paulo. Havendo a necessidade do segundo turno, trabalha-se com os dias 11 ou 12 de outubro. A mediação será de Ricardo Boechat. Já em relação aos debates estaduais, foram definidas as datas de 15 de agosto e, para os locais onde a escolha ainda não estiver definida, 17 de outubro. Vale lembrar que nas eleições deste ano, além de presidente e governadores dos estados, teremos ainda as escolhas de novos senadores, deputados federais e estaduais. Globo, SBT, Record, Rede TV! e Gazeta-SP ainda não definiram suas datas.

Tudo muito estranho

O mercado dos direitos esportivos já viveu tempos muito melhores. Ninguém até agora se interessou pela compra dos direitos do campeonato francês, apesar do Neymar, entre outros, em seus gramados.

Mesma coisa

E o mesmo drama do francês, também se observa com a Série A italiana, em suas próximas temporadas. A compra dos seus direitos não foi, pelo menos até agora, acertada por nenhuma TV paga do Brasil.

Daí que...

No tocante à Liga dos Campeões, o silêncio também é absoluto, naquilo que se refere aos direitos a partir da temporada 2018/2019. Nos bastidores há quase certeza que a solução para ele deve fatalmente sair, mas não antes dos 45 do segundo tempo.

Estreia do Téo

Ainda no campo esportivo, o canal Fox Sports acaba de definir para o próximo domingo, o primeiro trabalho do seu novo contratado, o narrador Téo José. E ele vai começar pela Nascar, de Atlanta.

Inversão de valores

A Band tem cada uma... No “Superpoderosas” que vem aí, programa que vai tratar do empoderamento da mulher, a partir do trabalho no site ‘Escola de Você’, a maior parte da produção é formada por homens. A proporção chega a quase três pra uma, a começar pelo diretor Cláudio Cordeiro.

Cantinho do pensamento

Um belo sábado, Salcy Lima, doente, não apareceu para apresentar o ‘Fala Brasil’ na Record. Um mal-estar de última hora, obrigou o jornal ser conduzido, naquele dia, por uma pessoa só. Mesmo com falta justificada, via atestado médico, parece que colocaram a Salcy de castigo. Desde aquele dia ela não foi escalada para mais nada.

Posto fixo

A partir de agora, com uma frequência ainda maior, a Globo irá intensificar o noticiário da Rússia e informações relacionadas à Copa do Mundo em todos os seus telejornais. O repórter Marcelo Courrege já foi colocado a postos.

Primeira impressão

Na quinta-feira passada, só para a equipe, em circuito fechado, foi exibido um trailer da minissérie ‘Ilha de Ferro’, causando em todos a melhor das impressões. Foi destacado o trabalho do diretor Afonso Poyart, assim como do elenco liderado por Cauã Reymond e Maria Casadevall.

Trabalho normal

Silvio Santos retornou ontem aos estúdios do SBT e, durante o dia inteiro, gravou normalmente quadros do seu programa. Está em forma.

Audiência – 1

O SBT, com base em dados do Ibope, conquista a segunda colocação de forma consecutiva no ranking geral das audiências na média das 24 horas na Grande São Paulo desde o dia 6 novembro 2017. Segundo levantamento da emissora, no total (até a última segunda-feira, dia 19), são 106 dias, mais de 3 meses, 2.545 horas e 152.700 minutos à frente da Record.

Audiência - 2

Já numa análise a partir de julho do ano passado, o SBT soma 228 vitórias contra apenas 6 da Record. Um aproveitamento de 97% nos confrontos.

Elegância – Especialista em etiqueta, Claudia Matarazzo (foto) participa nesta sexta-feira da novela ‘Tempo de Amar’, na Globo. Convidada por Madame Lucerne (Regina Duarte) para se apresentar na reabertura da Maison Dorée, ela se passa por uma cantora argentina, mas é de Bangu.

Bate – Rebate

Ana Hickmann entra em férias no ‘Hoje em Dia’, a partir de segunda-feira.

Band confirma para dia 27, na Casa Bisutti, em São Paulo, evento de lançamento da sua nova programação.

Em março começam as gravações da segunda temporada da série ‘Carcereiros’, com direção de José Eduardo Belmonte...

...Rodrigo Lombardi, após ‘A Força do Querer’, retoma o protagonista, Adriano, um historiador graduado que decide virar agente penitenciário para seguir os passos do pai...

... ‘Carcereiros’ já foi lançada no Globosat e em streaming. Falta a televisão aberta.

Entre os dias 1º e 4 de março, acontecerá o ‘VO Atlanta’, nos EUA, uma conferência de locutores que reunirá mais de 600 profissionais de 15 países...

...Simone Kliass, locutora de grandes marcas, será a única palestrante brasileira do encontro e vai falar sobre locução para realidade virtual.

Enquanto a Rede TV! mostra reprises do ‘Melhor pra Você’, equipes trabalham na construção dos cenários dos novos programas de Celso Zucatelli e Edu Guedes, que estreiam dia 26.

“Mulheres que não se calam” é o tema de uma nova série do Jornal da Record que estreia segunda-feira...

... Trabalho dos repórteres Cleisla Garcia, Catarina Hong e Leandro Stoliar.

C´est fini

Em se tratando de profissionais que passaram ou ainda estão na bancada do Jornal Nacional, ninguém teve os seus passos tão “expostos” quanto Fátima Bernardes e William Bonner. Impressiona o interesse da mídia em fatos relacionados ao ex-casal. No carnaval, por exemplo, era Fátima todo dia na capa de impressos, portais...E ela, sempre, com a maior elegância. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!