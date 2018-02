Califórnia quer abolir canudos plásticos em restaurantes

Um projeto de lei tramita no estado da Califórnia, nos EUA, para inibir o uso de canudinhos em restaurantes. O texto afirma que o simples ato de oferecer os canudos para o cliente renderá multa de mil reais ou até seis meses de prisão. A ideia então é educar os restaurantes para que eles só disponham os canudos quando forem solicitados pelo cliente. Por outro lado, medidas como estão se tornando cada vez menos necessários, já que muitas cidades norte-americanas estão proibindo o uso de canudos, garrafas de água e outros plásticos descartáveis.

Campanha incentiva reciclagem de lâmpadas

Uma associação sem fins lucrativos formada por fabricantes, comerciantes, distribuidores e importadores de lâmpadas, a Reciclus, distribuiu pontos de coleta e está promovendo a reciclagem dos componentes das lâmpadas de uso doméstico (tubulares, fluorescentes compactas e com mercúrio, sódio ou mistas). O programa é uma resposta ao edital que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou em 2012 convocando o setor produtivo a apresentar proposta de acordo setorial para implantação da logística reversa em todo o país. Ao todo, são até agora 336 pontos de coleta, espalhados por todas as regiões do Brasil, em 63 cidades de 22 estados e Distrito Federal. Em 2017, foram recolhidas 198.592 lâmpadas, o que resultou em 29 toneladas. Desse total, 129.085 foram lâmpadas compactas e 69.508 tubulares.

https://www.reciclus.org.br/index.php?content=11

Sistema Fiep certifica 42 MPE’s no Projeto Gestão Sustentável

O projeto Gestão Sustentável – oferecido pelo sistema FIEP – certificou 42 micro e pequenas empresas (MPE´s) paranaenses que executarem ações para melhorar sua eficiência e desempenho nos negócios. O plano de atuação é traçado a partir de uma consultoria oferecida pelo Sistema Fiep, que mapeia áreas como tecnologia e inovação, gestão, segurança e saúde no trabalho, e meio ambiente.

Prefeitura de Antonina e SPVS oficializam parceria

A Prefeitura Municipal de Antonina e a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) assinaram um Termo de Cooperação, para fortalecer a gestão de Unidades de Conservação (UC). Duas das reservas administradas pela SPVS, a Reserva Natural Guaricica e a Reserva Natural das Águas, somam aproximadamente 12 mil hectares de vegetação nativa protegida. Esta última abriga mananciais e nascentes importantes para a cidade, de onde é captada a água que abastece 17 mil pessoas, quase 90% da população de Antonina.