Independiente Santa Fé vence outra vez e entra no grupo do Flamengo na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Independiente Santa Fé, da Colômbia, vai integrar o grupo do Flamengo na Taça Libertadores da América. A equipe confirmou a vaga ao derrotar o Santiago Wanderers, nesta terça-feira (20), por 3 a 0. Na partida de ida, o Independiente havia vencido os chilenos por 2 a 1. Mas, mesmo com a boa vantagem, o time colombiano foi para cima e abriu o placar aos 18min do primeiro tempo, com Morelo. Na etapa final, Morelo voltou a marcar, aos 26min, e Tesillo fechou a conta, aos 33min. Com isso, o Independiente entra no Grupo 4 do torneio continental, ficando na mesma chave de Flamengo, River Plate (ARG) e Emelec (EQU). A estreia do time colombiano será no dia 28, em Bogotá, contra o Emelec.