Amália tem lampejos de memória com Afonso em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Virgílio (Ricardo Pereira) tenta sensibilizar Martinho (Giulio Lopes) a aceitar seu casamento com Amália (Marina Ruy Barbosa). Augusto (Marco Nanini) manda parar a procura por Constantino (José Fidalgo). Augusto indica Catarina (Bruna Marquezine) para cuidar do torneio durante uma viagem. Afonso (Rômulo Estrela) avisa a Samara que Levi vai começar seus estudos no castelo. Lucrécia se encontra com Orlando. Demétrio (Tarcisio Filho) se surpreende quando Catarina manda retirar os feirantes das ruas antes do torneio. Rodolfo (Johnny Massaro) está à espera de Lucrécia (Tatá Werneck), quando é surpreendido por Tila. Selena (Marina Moschen) fica triste ao ver Saulo beijando uma moça. Amália tem lampejos de memória com Afonso.