Vinícius é morto no presídio em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beth (Glória Pires) se junta à comemoração de Clara (Bianca Bin) e todos estranham seu comportamento. Adinéia pede para Samuel dormir no quarto com Suzy (Ellen Rocche) e Cido (Rafael Zulu) não gosta. Radu (Thiago Thomé) observa Raquel (Erika Januza) dormindo. Clara inicia sua vingança contra Gustavo (Luis Mello). Nádia (Eliane Giardini) convida Clara para ser madrinha de casamento de Diego (Eliane Giardini) e Melissa (Gabriela Mustafá). Janete (Daniela Fontan) comenta com Renato (Rafael Cardoso) sobre uma possível desavença entre Clara e Fabiana (Fernanda Rodrigues). Janete serve bebida escondida para Beth. Mariano (Juliano Cazarré) e Valdo (Alexandre Rodrigues) mudam a rotina das minas e provocam estranheza nos outros garimpeiros. Estela (Juliana Caldas) conta para Gael (Sérgio Guizé) que foi abandonada por Amaro (Pedro Carvalho). Zé Victor (Rafael Losso) fala para Sophia (Marieta Severo) sobre o estranho comportamento de Mariano e Valdo. Gael discute com Amaro e dificulta a vendas das esmeraldas para ele. Mariano e Valdo encontram a esmeralda gigante e a escondem. Gustavo comenta com Nádia que teme uma vingança de Clara. Laura (Bella Piero) conhece Aldo, seu pai. Vinícius (Flavio Tolezani) é morto no presídio.