Vicente diz a Maria Vitória que se incomoda com Inácio em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vicente ( Bruno Ferrari) fala para Maria Vitória (Vitória Strada) que se incomoda com a presença de Inácio (Bruno Cabrerizo). Olímpia (Sabrina Petraglia) aprecia a repercussão de seu artigo. Isolina recebe vários elogios por sua apresentação. Conselheiro procura Eva (Júlia Almeida) na chapelaria. Celina (Barbara França) obriga Artur (Guilherme Leicam) a ir à delegacia saber sobre a prisão de seu pai. Gregório (Cristiano Garcia) repreende Leonor (Beatriz Campos) por começar a gastar o dinheiro que eles roubaram de Lucinda. Eunice (Lucy Alves) aconselha Celeste (Marisa Orth) a se entender com Conselheiro. Alzira (Deborah Evelyn) se preocupa com Celina (Barbara França). Artur conversa com Eleutério, e Celina revela ao pai dele que é a namorada do rapaz. Eunice (Lucy Alves) marca um encontro com Reinaldo (Cassio Gabus Mendes). Edgar (Marcello Melo Jr.) garante a Carolina que não tem mais nada com Olímpia. Celina e Artur se beijam. Pepito visita Geraldo no hospital. Lucerne prepara a festa de reinauguração de MaisonDorée. Vicente procura Inácio.