Samantha convida Felipe para viajar com ela pelo Brasil em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lica (Manoela Aliperti) lê uma notícia tendenciosa sobre Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) e mostra à diretora. Fio (Lucas Penteado) e Taís (Maria Gabrielli Machado) têm ideias para um projeto em comum. Samantha (Giovanna Grigio) fala com Felipe (Gabriel Calamari) sobre a vontade de viajar pelo Brasil. Clara (Isabella Scherer) e Juca (Mikael Marmorato) fazem um vídeo juntos. Roney (Lucio Mauro Filho), Tato (Matheus Abreu) e Keyla (Gabriela Medvedovski) encontram Aldo. Edgar (Marcello Antony) teme que Lica descubra as falcatruas de Malu (Daniela Galli) para prejudicar Dóris. Marta (Malu Galli) organiza uma reunião de pais para falar das falsas notícias sobre o Cora Coralina. Lica se surpreende ao encontrar Samantha com Felipe. Tato se desespera ao saber que houve um atentado contra pessoas em situações de rua.