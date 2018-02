Maduro diz que pré-venda de moeda virtual rendeu US$ 735 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, disse nesta terça-feira (20) que a pré-venda do petro, moeda virtual criada pelo regime, recebeu promessas de compras de US$ 735 milhões (R$ 2,38 bilhões) em seu primeiro dia. Visto pelo chavismo como solução para conseguir financiamento internacional e driblar as sanções dos EUA, o ativo diferencia-se de criptomoedas, como o bitcoin, por ter lastro em um poço de petróleo e ser o primeiro a ser criado por um Estado. Analistas, porém, duvidam do sucesso da moeda diante da grave crise econômica na Venezuela, em calote parcial da dívida pública e com inflação que superou 2.000% em 2017, e ao risco de mudança das regras por Caracas. "Já temos nas nossas mãos [as intenções de compra]. Foi um tremendo golpe", disse. "É apenas a criptonita que a Venezuela precisa para poder ter o código do Super-Homem contra os Estados Unidos imperialistas." No entanto, o líder não deu detalhes dos supostos compradores, quantas unidades foram vendidas e por qual valor. O regime havia anunciado que um petro valeria um barril de petróleo pela cesta venezuelana —hoje, US$ 60. Nesta primeira oferta, o regime disponibilizou 38,4 milhões dos 100 milhões de petros da oferta inicial. Caso tenha sido mantido o valor de face, teriam sido vendidas cerca de 12 milhões de unidades, ou 31% do total. A pré-venda se estenderá até 19 de março. Nesta fase, o regime afirmou que só será possível comprar o petro em moeda estrangeira, praticamente inviabilizando a participação dos venezuelanos devido ao controle cambial. Por outro lado, o anúncio foi acompanhado de decretos obrigando o uso do ativo virtual em parte das compras da petroleira estatal PDVSA e a aceitação dele em serviços que vão de postos de gasolina a passagens aéreas. As demais unidades serão vendidas em fases separadas até 2019. Para a consultora Eurasia Group, o chavismo pode conseguir até US$ 2 bilhões (R$ 6,5 bilhões) com a moeda, mas há incertezas quanto à sua garantia. O petro é baseado em um poço de petróleo da faixa do Orinoco ainda inexplorado. Também está sujeito às eleições dos EUA e a oposição disse que não honrará sua emissão por considerá-lo um título de venda de petróleo a futuro.