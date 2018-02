Morre Capitán, cão que velou túmulo de tutor por uma década

LÍVIA MARRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos dez anos, Capitán tinha uma rotina: velar o túmulo de seu tutor, em Villa Carlos Paz, Córdoba (Argentina). O cãozinho, de aproximadamente 15 anos, foi encontrado morto na última segunda (19), no mesmo cemitério. Capitán chegou ao local em 2007, dez meses após a morte de Miguel Guzmán, e passou a viver por ali. Era conhecido e querido pelos funcionários, recebia alimentos e tratamento veterinário. Nos últimos tempos, porém, o cachorro andava com dificuldade, havia perdido parcialmente a visão e sofria de insuficiência renal. Ao jornal “La Voz” o veterinário Cristhian Stempels disse que, diante da idade e das condições de saúde, o animal poderia ter sido internado, para que morresse na clínica. Mas prefeririam fazer o atendimento no cemitério, onde ele vivia e se sentia tranquilo. Ninguém sabe como Capitán chegou ao local. A família diz que ele sumiu após a morte do tutor e que, meses mais tarde, foi encontrado junto ao túmulo. Tentativas de levar o cão para casa teriam sido feitas, mas sem sucesso. Guzmán morreu em um hospital e, segundo familiares afirmaram à mídia local, o cachorro não acompanhou velório ou seguiu o cortejo até o enterro. O diretor do cemitério, Héctor Baccega, havia informado ao “La Voz” que o animal chegou sozinho e deu voltas até achar o túmulo. Apesar de ficar solto e dar seus passeios durante o dia, voltava e se deitava em frente ao jazigo todo fim de tarde. Conforme o jornal “El Clarín”, protetores pediam que o animal fosse enterrado com o tutor. Já a administração local teria proposto cremar, enterrar os restos mortais em uma pequena área e construir um monumento ao cachorro.